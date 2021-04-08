السعيدي يفتتح فرع مكتب الميزان للمحاسبة والمستودعات بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي، اليوم، فرع مكتب الميزان للمحاسبة والمستودعات بسيئون التابع لمركز الأفق للكمبيوتر والأنظمة.



وتعرف وكيل المحافظة المساعد خلال جولته بأقسام المركز المتعددة الى شرح واف من المدير العام للمركز المهندس هاني صالح باشراحيل حول الخدمات التي سيقدمها المركز عبر برنامج الميزان باعتباره أحد البرامج المحاسبية المطورة باستخدام التقنيات ولغات البرمجة وقواعد البيانات على مدى 25 عام ، الى جانب تميزه بعدد من المواصفات المواكبة للمرحلة التقنية في الفترة الحالية .

وخلال الافتتاح بارك الوكيل السعيدي افتتاح الفرع ، معبرا عن أمله بأن يشكل إضافة نوعية في مجال المال والأعمال وضمان دقة العملية المحاسبية للمؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية في القطاعين العام والخاص ، مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسيير نشاط الفرع .

وفي ختام فعالية الافتتاح التي حضرها مدير عام بحوث التنمية الإدارية والتدريب بالوادي المهندس عمر باشدادة ومدير مركز الصحة والسلامة المهنية بوادي حضرموت الدكتور محمد سنجل ومدير فرع مكتب الميزان بسيئون سالم باصهي ومدير قسم الدعم الفني والمحاسبي محمد حسان وعدد من المختصين تسلّم الوكيل السعيدي درع الوفاء والعرفان مقدم من ادارة المكتب عرفانا بجهوده ودعمه لإدارة الفرع .