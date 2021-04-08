شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يهاجم مأرب وشبوة بشراسة.. ولجنة الطوارئ تتخذ حزمة إجراءات إضافية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب، الأربعاء، حزمة إجراءات إضافية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا في عموم مديريات المحافظة.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن اللجنة كلفت مكتب الصحة بتجهيز مراكز العزل بالمستشفيات الريفية بالمديريات وتوفير احتياجاتها من أدوات تعقيم ومحاليل فحص ووسائل حماية للكوادر الطبية.

كما وجهت بسرعة استكمال تجهيز مركز العزل الرئيسي وتوفير الطواقم الطبية اللازمة وإمداد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة وتأهيل فرق استجابة جديدة وتوزيعها على مستشفيات المديريات للقيام بمهام الاستجابة والتوعية والترصد.

كما كلفت اللجنة إدارة شرطة المحافظة بتحديد أماكن بديلة لبيع القات بعيدا عن الأماكن المزدحمة والتنسيق مع عقال الأسواق وإلزامهم بسرعة توزيع الباعة على الأسواق البديلة.

وأقرت اللجنة أيضًا، تعديل أوقات الحظر خلال شهر رمضان ليبدأ من الساعة الواحدة ليلاً الى الساعة الـ 11صباحاً بناء على التظلمات التي رفعت من الجهات الخدمية والقطاع الخاص وامتثالهم لتنفيذ كل وسائل الحماية والتباعد الاجتماعي والرش والتعقيم الدوري لمحلاتهم، وفق الوكالة.

ووجهت لجنة الطوارئ بمأرب صندوق النظافة والتحسين بتنفيذ حملات رش ضبابي ورذاذي في الأسواق والأماكن المزدحمة، وإيجاد أماكن واسعة ومنظمة تستوعب البسطات وعربات الباعة المتجولين لتخفيف الازدحام في الشوارع الرئيسية بعاصمة المحافظة.

وألزمت مكتب الأوقاف والإرشاد بتوفير وسائل الوقاية التعقيم في مداخل المساجد، وإلزام المصلين بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في أوقات الصلوات وإغلاق المساجد خارج أوقات الصلاة.

وقال نائب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة أحمد العبادي، إن عدد الإصابات بكورونا بلغت منذ مطلع يناير الماضي (182) حالة توفي منها تسع حالات وتعافت 21 حالة.

وأضاف أن عدد الحالات التي أجري لها الفحص بلغت 109 إصابات منها 58 مؤكدة، توفي منها 5 حالات وتعافی منها 3 حالات، بينما 14 حالة في العناية المركزة وتم إدخال 6 حالات علی أجهزة التنفس الصناعي وتخضع 16 حالة للرعاية الطبية في أقسام الرقود.

وفي محافظة شبوة (جنوب) أقرت لجنة الطوارئ مزيدا من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكلفت اللجنة مكتب الصحة والسكان بحصر وتوثيق اسطوانات التنفس الاصطناعي في كافة المنشآت الصحية وتشكيل لجنة للتواصل مع القطاع الخاص لمساهمته في توفير الاحتياج من اسطوانات الأوكسجين لمراكز العزل الصحي في شبوة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ودعت اللجنة في اجتماع لها اليوم الأربعاء، برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبدربه هشله، إلى مضاعفة جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا بمحافظة شبوة، التي سجلت منذ مطلع العام الحالي 2021م، حوالي 209 حالات اصابة، توفي منها 29 حالة.

كما كلفت لجنة طوارئ شبوة، مكتب إعلام شبوة وإدارة التثقيف الصحي بمكتب الصحة والسكان في شبوة بتكثيف التوعية الصحية حول الوباء وطرق الوقاية منه. داعيةً الشركات النفطية العاملة في شبوة الى إنشاء مراكز عزل صحي في كل منها وعدم السماح للعاملين فيها المشتبه بإصابتهم بالفيروس بالخروج منها حتى تماثلهم للشفاء.

ومؤخرًا تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وسط مخاوف أممية من كارثة صحية خصوصًا في ظل انهيار القطاع الصحي في البلاد جراء الحرب.

وحتى مساء الأربعاء، وصلت الحالات المصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى (5047)، منها (986) حالات وفاة، و(1886) حالة تعافٍ.