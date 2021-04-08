عبدون يطلع على نشاطات الإدارة العامة لمحو  الأمية وتعليم الكبار بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الأستاذ جمال سالم عبدون على أوضاع ونشاطات الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء.



وفي اللقاء أشار عبدون إلى الأهمية التي يحتلها جهاز محو الأمية وتعليم الكبار والذي يعد مكملاً للعملية التربوية والتعليمية.

موضحاً أن هذا اللقاء جاء بعد الاطلاع مسبقاً على احتياجات الإدارة العامة لمحو الأمية والتي تم تقديمها لسيادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أسوة بما قدم من دعم لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالساحل.

وأكد وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت على أنه تم اعتماد مركز نسائي للتدريب والتأهيل بمديرية حريضة إضافة إلى توفير عدد من الاحتياجات وخانات تعاقدية وإدارجهم ببرامج التدريب والتأهيل التخصصية لهم والتي تعتزم قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة على تنفيذها في الساحل والوادي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه عبر مدير الإدارة العامة لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء عن سعادته بهذا اللقاء مستعرضاً جملة من البرامج والنشاطات الخاصة بالنزولات الميدانية لعدد من مديريات الوادي والصحراء من قبل الإدارة العامة وما مدى أثرها ونتائجها على الواقع.

مؤكداً على أن هذا الدعم المقدم للإدارة العامة بالوادي والصحراء سيسهم بشكل كبير في التغلب على الكثير من التحديات التي كانت عائقاً أمام نشاطات الإدارة العامة وفروعها تحديداً في جانب التوسع وفتح مراكز تعليمية وتقديم مبادرات لشريحة المهمشين في تعليمهم كجانب مجتمعي وإنساني بمديريات الوادي الصحراء.