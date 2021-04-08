مكتب الثقافة بتريم حضرموت ينهي تصوير كليب "شهر العبادة" الرمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 - تربم

أنهى مكتب الثقافة بمديرية تريم مؤخرا تصوير كليب (شهر العبادة) الرمضاني، من كلمات وألحان الشاعر والفنان جيلاني علوي الكاف، وأداء المنشد علي سلمان باحرمي.



وقال الأستاذ عبدالله بن حميدان، مدير مكتب الثقافة بمديرية تريم إن إنتاج هذا الكليب من قبل المكتب يأتي في إطار الاحتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأشار مدير الثقافة إلى أن المكتب حريص على مواكبة المناسبات الدينية وانتاج أعمال تلفزيونية تسهم في الارتقاء بذائقة المشاهد.

مضيفا بأن هذا الكليب الذي يأتي من توزيع المهندس فائز محيور وتسجيل ومكساج المهندس هاني بارجيب، حرص المكتب على جودة الانتاج بأن يكون المحتوى يواكب روحانية الشهر الكريم.