شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعترض مسيرة مفخخة لمليشيا الحوثي قبل دخولها أجواء السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية إنه اعترض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأضاف التحالف أن عملية الاعتراض تمت قبل دخول الطائرة إلى الأجواء السعودية.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.