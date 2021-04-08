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التحالف العربي يعترض مسيرة مفخخة لمليشيا الحوثي قبل دخولها أجواء السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية إنه اعترض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف التحالف أن عملية الاعتراض تمت قبل دخول الطائرة إلى الأجواء السعودية.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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