البحث عن أرضيه مشتركه تبدأ تدريب الجمعيات النسوية في غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

بدأت الأربعاء الدورة التدريبية الخامسة للجمعيات النسويية، في مجال المتابعة والتقييم والتي تنفذها منظمة البحث عن أرضية مشتركة (Search For Common Ground) بتمويل من الإتحاد الأوربي (European Union ) ضمن مشروع دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.



وتهدف الدورة إلى تعرف الجمعيات والمؤسسات النسوية بالمديريه على مفاهيم المتابعة والتقييم للمشاريع لمساعدتهم على تتبع وتنفيذ أنشطة المشاريع بما يتلاءم مع الاهداف والمؤشرات العامه لضمان سير الأنشطة وفق مخطط التنفيذ للمشاريع مستقبلاً.

الجدير بالذكر ان منظمة البحث عن ارضية مشتركة نفذت خلال الإسبوعين الماضيين سلسلة دورات متواصلة لتعزيز قدرات الجمعيات النسوية في مجال بناء السلام وتحليل النزاعات والحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي بالاضافه الى تأهيل هذه الموسسات في الاداره الماليه لمواردها