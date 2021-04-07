شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال التلفزيون الرسمي السعودي إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران صوب مدينة خميس مشيط السعودية الثلاثاء.



وأكد التحالف أن محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب، مشدداً على اتخاذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.