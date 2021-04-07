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التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي الإيرانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال التلفزيون الرسمي السعودي إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران صوب مدينة خميس مشيط الثلاثاء.

وأكد التحالف أن محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب، مشدداً على اتخاذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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