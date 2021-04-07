شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يوجه بتلبية احتياجات مركز الأمل الصحي بالبريقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كلف أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، مكتب الصحة، بتلبية احتياجات مركز الأمل الصحي في البريقة، لضمان أداء دوره في خدمة المرضى.



ووجّه بالكشف عن أسباب تعثر صرف موازنات المركز التشغيلية، ونقص إمدادات المسلتزمات الطبية والدوائية، وإعداد تصور مالي بالموازنة.

وشدد على الالتزام بضوابط العمل الإداري والمؤسسي والقضاء على مواقع القصور وآثارها، لمعالجة الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.