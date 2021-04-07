حضرموت.. تظاهرة نسوية في المكلا للمطالبة بتحسين الخدمات العامة

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهرت عشرات النساء، اليوم الأربعاء، في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن)، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية للمواطن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن الفعالية النسوية، جابت عدد من شوارع مدينة المكلا، ورفعت لافتات تندد بالتقاعس الحكومي تجاه المطالب الشعبية لأبناء المحافظة، مهددات بـماسموها "ثورة جياع".



وكانت مدينة المكلا، قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، مظاهرات ليلية غاضبة تطالب بتحسين الخدمات العامة للمواطن، وتندد بانهيار خدمة الكهرباء.



ومنذ نحو شهر تتواصل الاحتجاجات الشعبية في مديريات ساحل حضرموت، للمطالبة بتحسين الخدمات الرئيسية، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت في حالة شبه المنهارة.

