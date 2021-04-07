الرئيس هادي يعزي في إستشهاد العميد محمد مشلي الحرملي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في إستشهاد العميد محمد مشلي الحرملي، رئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في قيادة المعارك ضد المليشيا الحوثية الايرانية.



وأشاد الرئيس إلى مناقب الشهيد البطولية ودوره في مواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية ومخلفات الإمامة.. مشيراً إلى أن الشهيد من أوائل القادة الأحرار الذين لبّوا نداء الوطن وقدّموا تضحيات غالية دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، وكانت له مواقف وطنية خالدة في مختلف المراحل والمنعطفات.

وأكد فخامته أن الوطن والقوات المسلحة خسرت برحيل الشهيد أحد الضباط الذين أوفوا بالعهد والقسم وكانوا مثالاً للقيادة والجندية والاحترافية في كل المناصب التي شغلها والمهام التي تولاها في حياته النضالية الزاخرة بالعطاء والفداء.. منوهاً بإن الشهيد بذل كل غالي ونفيس في سبيل الحرية والكرامة ولم يدخر جهداً في الذود عن الكرامة والحرية والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت العظيمة.

وعبر فخامة الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اللواء علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في إستشهاد العميد محمد مشلي الحرملي.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية في البرقية بأدوار ومكانة الشهيد وبطولاته التي اجترحها في صفوف الجيش الوطني في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات.

عبر فيها عن خالص العزاء والمواساة لأسرة واقارب الشهيد، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث رئيس مجلس النواب، سلطان البركان، ورئيس مجلس الشورى، الدكتور، أحمد بن دغر، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، برقيات تعازي مماثلة إلى أسرة الشهيد.