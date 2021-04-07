نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد يوسف البدجي واستشهاد الشيخ زياد الهادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في العميد يوسف مهدي البدجي قائد قطاع العرقين في اللواء 107 مشاه، والذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض وحياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية ونضاله المستمر في خدمة الوطن، منوهاً بما تميز به الفقيد من انضباط في مختلف المهام والمواقع العسكرية التي شغلها.

وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ البطل زياد وازع الهادي، وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة العزة والكرامة.

وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الشهيد البطل وادواره الوطنية، وشجاعته وحنكته في معركة الجمهورية والثورة ضد مليشيا الإرهاب الحوثي، منوهاً بتضحيات الشهيد البطل ورفاقه الشهداء الابطال في مختلف جهات العزة والكرامة.