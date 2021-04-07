إجتماع برئاسة العوج يناقش سير العمل في مشروع ادخال خدمة الإنترنت بنظام 4G الى مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور، نجيب منصور العوج، سير العمل في مشروع ادخال خدمة الانترنت بنظام الجيل الرابع ( 4G ) إلى مطار عدن الدولي والذي تسعى وزارة الاتصالات لتنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل وبرنامج الغذاء العالمي بهدف تقديم خدمة للمسافرين عبر المطار ويتوقع تدشينها خلال الأسابيع القادمة.



وخلال الإجتماع استمع الوزير إلى المهندسين والفنيين الذين قدموا شرح مفصل حول المراحل التي تم تنفيذها في المشروع ومنها توصيل كابل الألياف الضوئية وبدء تركيب الأجهزة المخصصة للخدمة والجهود التي تبذل حالياً لإستكمال أعمال التركيبات الفنية في صالات المطارات .. لافتين إلى أنه سيتم تقديم خدمة ذات جودة عالية بنظام الجيل الرابع (عدن نت) التابعة للوزارة لتغطي كل صالات المطار وتوفر سرعات ممتازة للمستخدمين تمكنهم من متابعة أعمالهم والتواصل مع الأهل والأصحاب خلال إنتظار رحلاتهم .

وفي الإجتماع، أكد الدكتور العوج على أهمية هذا المشروع وضرورة إستكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المحدد له .. لافتاً إلى أن هذا المشروع هو من المشاريع التي تبنتها وزارة الإتصالات منذ الوهلة الأولى في إطار جهودها لتوسيع وتحسين خدمة الإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن .