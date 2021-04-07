وكيل حضرموت التميمي يطلع على أنشطة جمعية السبيل الخيرية في تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، على أنشطة ومشاريع جمعية السبيل الاجتماعية الخيرية بمديرية تريم في حضرموت.



واستمع الوكيل التميمي، بحضور مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، من رئيس الجمعية الدكتور حسن سويلم إلى شرح واف حول جهود الجمعية ودورها في المساهمة في التعليم وتنمية أفراد المجتمع والتخفيف من معاناتهم ومناصرة قضاياهم عبر تقديم برامج ومشاريع نوعية ومستدامة من خلال العمل المؤسسي والشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة محليا وخارجيا.

وأشاد الوكيل التميمي، بما تقوم به الجمعية من أنشطة ومشاريع في مختلف المجالات والدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع.