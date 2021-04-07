شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعزيز كهرباء حصوين في المهرة بمولد جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم فرع مؤسسة الكهرباء بمديرية حصوين في المهرة، اليوم، مولد كهربائي جديدا بقوة 1400 كيلو فولت، بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة المهرة، عبر فرع شركة النفط اليمنية، ومن المقرر دخول المولد الجديد الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة.



ويأتي ذلك في إطار جهود السلطة المحلية، لتحسين خدمة الكهرباء في عموم مناطق ومديريات المهرة، لاسيما مع دخول فصل الصيف واقتراب حلول شهر رمضان المبارك.