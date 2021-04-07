نائب الرئيس يناقش مع نائب رئيس مجلس الشورى عدداً من المستجدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله ابو الغيث، عدداً من المستجدات على الساحة الوطنية.



واستمع نائب الرئيس إلى نتائج اللقاءات والزيارات الميدانية لنائب رئيس مجلس الشورى، في محافظتي الجوف ومأرب العزة والإباء والتاريخ وما يسطره الأبطال في مواقع البطولة والشرف من ملاحم خالدة وأسطورية في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية، مثنياً على دور مجلس الشورى وهيئة رئاسته وأعضائه في تجسيد اللحمة الوطنية ومساندة جهود التحرير والدفاع عن المكتسبات الوطنية.

وأشار نائب الرئيس إلى أن أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل وبدعم الأشقاء في التحالف وهم يرابطون اليوم جميعاً في مواقع البطولة والشرف المختلفة، يقومون بواجب مقدس تجاه هذا الشعب وهذه الأمة بأسرها، في ردع كل محاولات طمس هوية اليمن العروبية ومساعي إخضاعه للمشروع الإيراني الخبيث، منوهاً إلى جرائم الحوثي المستمرة بحق أمن اليمن والجوار والإقليم واستمرار تضليله وزيفه ومخالفة أقواله بأفعاله انتهاجاً بالمدرسة الإيرانية التي تتلمذ فيها على المراوغة والخداع والكذب.

من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس الشورى بتضحيات المقاتلين الأبطال وما لمسه من ثبات ومعنوية عالية وتلاحم مجتمعي وشعبي وسياسي، مشيراً إلى الدور الذي يوليه مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس من اهتمام لمساندة جهود التحرير والقيام بالواجب الدستوري والوطني.