رئيس الأركان يتفقد سير العمليات العسكرية في جبهة الكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم سير العمليات العسكرية في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب، واطلع على أحوال أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وما يسطرونه من تضحيات خالدة في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الارهابية.



ونقل رئيس هيئة الأركان العامة إلى الضباط والصف والجنود وأبطال المقاومة تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وخلال الزيارة قدم أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن صالح العامري، وقائد جبهة صرواح العميد يحيى العياني، شرح عن الوضع الميداني وما يحققه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وطيران التحالف من انتصارات متوالية، وما يتكبده العدو من خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأشاد رئيس الأركان، بالملاحم البطولية الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية البواسل.. مشيداً بالدعم والإسناد الذي يضطلع به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في معركة العروبة والمصير المشترك.