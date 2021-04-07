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وزير الخارجية يبحث مع الصندوق الكويتي للتنمية استئناف تمويل المشاريع في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك اليوم في الكويت، مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، آليات تعزيز التعاون بين اليمن والصندوق لتمويل مشاريع التنمية واعادة الاعمار.

 

وثمن بن مبارك الجهود التي بذلها الصندوق الكويتي في تمويل المشاريع التنموية في اليمن خلال العقود الستة الماضية وحرص الصندوق على الاستمرار في دعم المشروعات المتعلقة بالخدمات الاساسية التي تشكل واحدة من أهم الاحتياجات الانسانية العاجلة خلال هذه المرحلة.. مشيداً بمواقف الكويت في دعم مسيرة البناء والتنمية في اليمن وما تمثله الكويت من مكانه خاصة في نفوس كافة ابناء الشعب اليمني.

 

من جانبه اكد مدير الصندوق الكويتي للتنمية، استعداد الصندوق استئناف تمويل المشاريع واستكمال ما تم البدء فيه سابقاً.. مشيراً الى ان الصندوق سبق وقام بتوقيع اتفاقات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل عدد من المشاريع التنموية التي تساهم في استعادة الاقتصاد وتدعم عملية التعافي واعادة الاعمار.

 

حضر اللقاء سفير اليمن في الكويت الدكتور علي منصور بن سفاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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