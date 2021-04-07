لجنة طوارئ شبوة تقر إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اقرت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة، مزيدا من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وكلفت اللجنة مكتب الصحة والسكان بحصر وتوثيق اسطوانات التنفس الاصطناعي في كافة المنشآت الصحية وتشكيل لجنة للتواصل مع القطاع الخاص لمساهمته في توفير الاحتياج من اسطوانات الأوكسجين لمراكز العزل الصحي في شبوة، ومتابعة وزارة الصحة لتوفير احتياج هذه المراكز من التجهيزات الطبية اللازمة.

ودعت اللجنة في اجتماعها، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبدربه هشله، إلى مضاعفة جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا بمحافظة شبوة، التي سجلت منذ مطلع العام الحالي 2021م، حوالي 209 حالات اصابة، توفي منها 29 حالة.

كما كلفت لجنة طوارئ شبوة، مكتب إعلام شبوة وإدارة التثقيف الصحي بمكتب الصحة والسكان في شبوة بتكثيف التوعية الصحية حول الوباء وطرق الوقاية منه .. موجهة مكتب الأوقاف والإرشاد بإلزام المساجد بالتقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

كما دعت اللجنة الشركات النفطية العاملة في شبوة الى إنشاء مراكز عزل صحي في كل منها وعدم السماح للعاملين فيها المشتبه بإصابتهم بالفيروس بالخروج منها حتى تماثلهم للشفاء.