بن مبارك يبحث مع الصندوق العربي للإنماء استئناف تمويل المشاريع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في الكويت مع مدير الصندوق العربي للانماء بدر السعد، اهمية استئناف تمويل المشاريع التنموية في اليمن وبما يسهم في عملية التعافي الاقتصادي وتقديم الخدمات.



وأشاد بن مبارك بالدور الذي يقوم به الصندوق العربي للإنماء، وما تم تقديمه من دعم لعملية التنمية والاسهام في التعافي الاقتصادي من خلال مساهماته في تمويل مشاريع الخدمات والاحتياجات الاساسية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الممولة منه في اليمن.

من جانبه اعرب مدير عام الصندوق العربي للانماء، حرص الصندوق على دعم برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي وبما يساعد في التخفيف من المعاناة الانسانية ويسهم في انعاش برامج التنمية في اليمن.

حضر اللقاء سفير اليمن في الكويت الدكتور علي بن سفاع.