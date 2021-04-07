محافظ المهرة يلتقي بالأجهزة الأمنية بالمحافظة ويؤكد على رفع الجاهزية الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ، على ضرورة أن ترفع كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بالمحافظة من جاهزيتها للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ، وذلك خلال لقائه صباح اليوم بقادة وحدات الأمن والشرطة بالمحافظة.



وفي اللقاء الذي بدأ بقراءة الفاتحة على أرواح القادة والضباط العسكريين الذين فقدتهم المحافظة خلال الأيام الماضية الماضية والذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر أشار المحافظ بن ياسر إلى أهمية بقاء الوحدات الأمنية والعسكرية على وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أهمية تطويرها وتنميتها والرفع من قدراتها الأمنية والعسكرية .

كما أكد المحافظ بن ياسر على أن تقوم كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بدورها الأساسي والرئيسي لها في عملية ضبط الأمن، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها البلد تتطلب من الجميع رفع اليقظة والحس الأمني وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وشدد بن ياسر على أهمية ضبط المنافذ والموانئ باعتبارها مصادر مهمة وحيوية ورافدة للدولة وللمحافظة والعمل على تطويرها بشكل أفضل