وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي مستجدات الاوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر الصباح اليوم وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.



واستعرض الدكتور بن مبارك تطورات الاوضاع في اليمن في ظل الجهود الاقليمية والدولية للدفع بالعملية السياسية والذي يقابله رفض المليشيات الحوثية لكافة مبادرات السلام وعدم جديتها في ايقاف الحرب وانهاء معاناه الشعب اليمني.

وأكد وزير الخارجية، على اهمية تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والذي سيساهم في عملية التعافي الاقتصادي واهمية انشاء لجنة التشاور السياسي لتوحيد الرؤى والجهود السياسية والدبلوماسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمن بن مبارك الموقف المبدئي لدولة الكويت قيادة وشعبا في دعم الشرعية الدستورية لليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودعمها لجهود استعادة الدولة وانهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

من جانبه اكد وزير الخارجية الكويتي موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامه أراضيها ووقوفها المستمر الى جانب جهود استعادة الدولة ودعم الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وأكد استعداد الكويت تقديم الدعم اللازم لليمن في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية واهمية العمل على انعقاد اللجنة الفنية الوزارية المشتركة بين الجانبين خلال هذا العام.

حضر اللقاء سفير اليمن في الكويت الدكتور منصور بن سفاع.