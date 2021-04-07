شجاع الدين يناقش مع حزب الخضر النمساوي مخاطر خزان صافر النفطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش سفير اليمن في فيينا هيثم شجاع الدين، اليوم مع عضو البرلمان النمساوي عن حزب الخضر والمتحدثة الرسمية باسم الحزب استرد روسلر، تطورات الاوضاع في اليمن خاصة في مدينة مارب، واستمرار تجاهل ميليشيا الحوثي الانقلابية لدعوات السلام وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية للمواطنين في ظل جائحة كورونا.



وتطرق السفير الى أزمة خزان صافر والكارثة البيئية المحتمل حدوثها في حال استمرار مليشيا الحوثي على موقفها الرافض بالسماح لفريق الامم المتحدة لإجراء التقييم والصيانة اللازمة للخزان خاصة في ظل تراجع مليشيا الحوثي في السماح لفريق الامم المتحدة اجراء التقييم للخزان.

واكد التزام الحكومة اليمنية بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين ودول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل عاجل لمشكلة خزان صافر ودعوة المجتمع الدولي لتغيير اسلوبه مع مليشيا الحوثي خاصة فيما يتعلق بالملف الانساني والبيئي الخطير واتخاذ إجراءات قبل حدوث كارثة بيئية ستكون من اكبر الكوارث البيئية والانسانية على اليمن والمنطقة والعالم.

من جانبها أوضحت المسؤولة النمساوية عزمها التشاور مع المختصين في حزب الخضر بشأن خزان صافر كما اكدت الحرص الدائم على إحلال السلام في اليمن.