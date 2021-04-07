محافظ المهرة يوجه برفع الجاهزية الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظة المهرة محمد علي ياسر، برفع جاهزية الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.



وشدد خلال لقائه بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على تطوير قدرات الوحدات الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها البلد تتطلب من الجميع رفع اليقظة والحس الأمني.

كما شدد على أن تقوم الوحدات الأمنية والعسكرية بدورها في عملية ضبط المنافذ والموانئ باعتبارها مصادر مهمة وحيوية ورافدة للدولة وللمحافظة.

الى ذلك اعتمد المحافظ، مشاريع تنموية في مديرية شحن، تشمل مولدات كهربائية وشبكات مياه.

وفي سياق اخر اطلع المحافظ على أوضاع مستشفى الغيضة المركزي، واستمع من مدير المستشفى محسن بلحاف، إلى شرح عن أوضاع المستشفى، وأهم الخدمات التي يقدمها.