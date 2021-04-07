انتقالي شبوة يحذّر من استهداف الإخوان للمعلمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365 - شبوة

وصفت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، تمادي السلطة الإخوانية في الاستهتار بحقوق العاملين في قطاع التربية والتعليم، بأنه عمل خطير وخطوة تؤكد النوازع الحزبية الإخوانية للسيطرة على القطاع.



ونددت قيادة انتقالي شبوة، في بيان، بالاستهداف الممنهج لمصابيح العلم ومنارة الوعي من المعلمين، مشيرة إلى القرار المجحف من مكتب التربية في المحافظة بمعاقبة مديري مدرستين في حبان، على خلفية إقامة حفل تكريم للطلاب والمعلمين بدعم من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وحذرت من أن السياسات السائدة في المحافظة ضد مخرجات اتفاق الرياض، ولا تعترف بالشراكة وحكومة المناصفة، مؤكدة أن الشرعية الإخوانية لا تؤسس لسلام في شبوة، إنما استمرار دوامة العنف والصراع لخدمة أجندات مشبوهة.

وأدانت القيادة المحلية للمجلس في شبوة، استهداف المعلمين لإرهابهم، والتعامل بناء على توجهات حزبية ضيقة في مضمار الوظيفة العامة، معبرة عن تضامنها مع المستهدفين بقرارات التنكيل.