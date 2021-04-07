عقد ورشة عمل بعدن حول تعزيز برنامج الصمود في قطاع الزراعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الـ(فاو)، ورشة عمل حول برنامج تعزيز الصمود في قطاع الزراعة والري، الممول من بنك التنمية الألماني.



وتتناول الورشة التي يشارك فيها وكلاء ومدراء مكاتب الزراعة والري في عدد من المحافظات ومسؤولين من وزارة المياه والبيئة، عرض تقييم لأنشطة قطاع المياه والموارد الطبيعية لمنظمة الأغذية والزراعة في اليمن، ولمحة عن مشروع تعزيز الصمود في قطاع الزراعة والري الذي يستمر على مدى ثلاث سنوات.

وفي الافتتاح نوه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، بجهود برنامج تعزيز الصمود الهادف إلى تحسين الإنتاج الزراعي والقدرة على الصمود في مواجهة ندرة المياه، وتعزيز فرص كسب العيش..متطرقاً إلى أهمية الحد من الفقر من خلال توفير الدخل من أنشطة النقد مقابل العمل التي تفيد الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق المستهدفة، بما في ذلك الأسر النازحة وأسر المجتمعات المضيفة.

ودعا السقطري المانحين إلى دعم هذا القطاع الهام وتوفير التحويلات التي تتناسب والنهوض وتحقيق الأهداف والدخول في مرحلة التعاون والإعمار لتحقيق التنمية المستدامة لبلادنا وأهمية الاستثمار في القطاع الزراعي.

بدوره اكد الممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور حسين جادين، على أهمية المشروع الممول من بنك التنمية الألماني، في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة والري... مثمناً مستوى التنسيق والتعاون بين المنظمة والجهات الحكومية في اليمن لتنفيذ مشاريع المنظمة.