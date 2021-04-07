ترتيبات لتفعيل صندوق صيانة الطرق وفرع مؤسسة صيانة الطرق بالوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم، على الترتيب الخاصة بعمل صندوق صيانة الطرق وفرع المؤسسة العامة لصيانة الطرق بمديريات الوادي والصحراء.



وقدم الفريق الفني المكلف من قبل مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المهندس صفوان مطهر، شرح عن الاستعدادات الخاصة بتفعيل عمله، وجاهزية الأصول الثابتة المتوفرة في مديريات الوادي والصحراء، وكيفية إعادة تأهيل المعدات.

وأكد التميمي، حرص السلطة المحلية على دعم الصندوق وفرع مؤسسة صيانة الطرق من أجل الحفاظ على أصوله وأصول المؤسسة من المعدات والكادر العامل ، نظرا للدور المعوِّل على المؤسسة في إعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرقات التي تربط مدن المحافظة.