وفاة استشاري قلب وأكاديمي بجامعة حضرموت جراء إصابته بفيروس كورونا

توفي، اليوم الأربعاء، الدكتور أبو بكر عبد الله الزُّبيدي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، عضو هيئة التدريس بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد ـ 19.



وقالت الجامعة في بيان نعي: "بقُلوبٍ مؤمنةٍ بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِه، تَنعَى رئاسةُ جامعةِ حضرموت، وأعضاءُ مجلسِ الجامعةِ، وعمادة كلية الطب وأعضاءُ الهيئةِ التدريسيةِ والهيئةِ التدريسيةِ المُساعِدَةِ، ومُوظَّفُو الجامعةِ وطُلَّابُها في الفقيد الدكتور "أبو بكر عبد الله الزُّبيدي"، استشاري أمراض القلب والقسطرة، عضو هيئة التدريس بكلية الطب والعلوم الصحية".



وعبّرت رئاسة الجامعة عن بالغ حزنها، بهذا المصاب الجلل.



وبوفاة "الزُبيدي" يرتفع أعداد ضحايا كورونا في الوسط الطبي إلى 76 طبيباً وفق إحصاءات نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين.



وتتصدر محافظة حضرموت قائمة الاصابات والوفيات بفيروس كورونا من بين المحافظات اليمنية الأخرى.



وحتى أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في حضرموت، "2174"، بينها "523" حالة وفاة.

