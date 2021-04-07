رحيل استشاري أمراض القلب الدكتور الزبيدي بعد حياة حافلة بالعطاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

فقدت حضرموت صباح اليوم الاربعاء، الدكتور ابوبكر عبدالله الزبيدي، استشاري امراض القلب والقسطرة.



ومثل نباء اعلان وفاة الدكتور الزبيدي صدمة كبيرة لكل ابناء حضرموت في الداخل والخارج.

ويعد الدكتور الزبيدي هامة صحية كبيرة قدم خلال فترة حياته في المجال الصحي الكثير من الاعمال , حيث قام باجراء عدد كبير من العمليات في القلب والقسطرة ويشهد له بالكفاءة والنزاهة والعمل باخلاص.