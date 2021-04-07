شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر أساس لمجمع تعليمي وصحي بمديرية تريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم حجر الأساس لمشروع مجمع المحسنة الكريمة الدكتورة ريما الصوان التعليمي والصحي بمديرية تريم، التي تنفذه جمعية رعاية طالب العلم بحضرموت، بإشراف جمعية عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت.



ويتكون المشروع الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل خلال 6 أشهر من ثلاثة مباني تشمل مركز صحي ومدرسة ودار للأيتام.

وأشاد وكيل المحافظة بالدعم الذي تقدمه الكويت بمشاريع مستدامة الأثر في الظروف التي تمر بها البلاد، مثمناً دور منظمات المجتمع المدني على جهودها وكسبها ثقة الداعمين.