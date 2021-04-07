افشال هجوم حوثي من ثلاثة محاور على قطاع الفاخر بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، اليوم ، هجوما من ثلاثة محاور لمليشيا الحوثي على قطاع الفاخر، بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وبحسب مصدر عسكري، افشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية هجوما واسعا للمليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا تحت غطاء ناري كثيف على مواقعها في مناطق "حبيل الكلب، المحطات، لكمة عثمان"، بقطاع الفاخر، غربي مديريةمديرية قعطبة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين التاسعة مساء الاثنين بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة استمرت لاكثر من ساعة، في حين مازالت التوترات العسكرية والتراشقات النارية حاضرة في عدد من جبهات القطاع حتى كتابة الخبر فجر الثلاثاء.

وذكر المصدر ان المجاميع الحوثية المهاجمة مُنيت بخسائر فادحة بشريا وعسكريا قبل ان يلوذ البقية بالفرار