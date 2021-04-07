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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
ووصف التحالف المحاولات العدائية من قِبل الحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بأنها "جرائم حرب".
وأكد اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.