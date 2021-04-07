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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

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أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

 

ووصف التحالف المحاولات العدائية من قِبل الحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بأنها "جرائم حرب".

 

وأكد اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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