شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم جديد للقوات الحكومية في جبهة الأحكوم بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

تعز - الخليج 365

أعلنت القوات الحكومية، الأربعاء 7 أبريل 2021م، إحراز تقدم ميداني جديد في جبهة الأحكوم، بمديرية حيفان جنوب تعز (جنوب غربي اليمن).



ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية قولها، إن "قوات الجيش نفذت، اليوم، هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الأحكوم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع".

وأكدت المصادر، مصرع 7 من عناصر مليشيا الحوثي، وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير طقمين للمليشيا.

وكانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة قد بدأت مطلع مارس الماضي عملية عسكرية واسعة لكسر الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة، واستكمال تحرير المحافظة