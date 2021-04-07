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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ ومواجهة كورونا في اليمن، خلال الساعات الماضية، عن تسجيل 21 حالة وفاة بكورونا و94 إصابة جديدة بالوباء.

 

وقالت اللجنة، إن فريقها رصد 21 حالة وفاة بكورونا، ثمان منها في حضرموت، وست في شبوة، وأربع في عدن، وحالتان في تعز، وحالة واحدة في الضالع.

 

وأضافت اللجنة إنها رصدت 94 إصابة جديدة بكورونا، 29 منها في تعز، و18 في حضرموت، و15 في شبوة، فيما سجلت عدن 14 إصابة، والضالع ثمان، ومأرب ست، ولحج أربع.

 

وأفادت لجنة الطوارئ في تقريرها أن عدد حالات التماثل للشفاء من الفيروس اليوم 50 حالة شفاء، 26 منها في حضرموت، و19 في شبوة، وخمس في المهرة.

 

وبذلك فإن إجمالي الحالات المؤكدة ( 4975) منها ( 976) حالة وفاة، و(1822) حالة تماثل للشفاء

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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