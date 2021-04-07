كمين محكم يحصد أرواح عشرات الحوثيين في جبهة صرواح بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365 ـ مأرب

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في كمين محكم بجبهة صرواح، غربي محافظة مأرب، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.



وقال مصدر عسكري، إن القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية نفذت الساعات الماضية كمينا محكما في جبهة صرواح، استدرجت إليه عناصر حوثية حاولت التسلل إلى أحد مواقعها.

وأكد المصدر أن قواتهم احكمت الخناق على المتسللين الحوثيين وفتحت عليهم النيران من عدة اتجاهات وقتلت وجرحت معظمهم.

من جانبها شنت المليشيا الحوثية قصفا عنيفا بمختلف انواع الأسلحة

ودفعت بتعزيزات بشرية في محاولة منها تخفيف الضغط على عناصرها وانتشال قتلاها وجرحاها، الا ان مدفعية القوات الحكومية تدخلت وسحقت مجموعات الحوثيين الأخرى التي حاولت الوصول إلى المكان لكسر الحصار وتقديم الدعم لتلك العناصر التي وقعت في الكمين.

في السياق، نفذت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، عدة ضربات جوية استهدفت تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى جبهة الكسارة.

وبحسب مصدر ميداني تكبدت المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد وشوهد احتراق عدد من الآليات إلى مسافات بعيدة