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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف أعيانا مدنية في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021
الخليج 365 ـ الحديدة
قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، بنيران أسلحتها المتوسطة الأعيان المدنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.
وأطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بصورة هستيرية، مخلفة حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين.
ورصدت في الساعات الماضية، تحليق 4 طائرات استطلاع مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تقوم بمهام تجسسية في مديرية التحيتا بالحديدة.