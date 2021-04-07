مليشيا الحوثي تقصف أعيانا مدنية في حيس جنوبي الحديدة

ورصدت في الساعات الماضية، تحليق 4 طائرات استطلاع مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تقوم بمهام تجسسية في مديرية التحيتا بالحديدة.

وأطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بصورة هستيرية، مخلفة حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع