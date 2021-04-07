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مليشيا الحوثي تقصف أعيانا مدنية في حيس جنوبي الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، بنيران أسلحتها المتوسطة الأعيان المدنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

 

وأطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بصورة هستيرية، مخلفة حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين.

 

ورصدت في الساعات الماضية، تحليق 4 طائرات استطلاع مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تقوم بمهام تجسسية في مديرية التحيتا بالحديدة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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