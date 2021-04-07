مجهولون يطلقون النار على محطة وقود في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365 ـ عدن

هاجم مسلحون مجهولون مساء الثلاثاء محطة وقود بعدن، (جنوبي اليمن)، واطلقوا وابل من النيران عليها.



وذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين هاجموا محطة العروبة للوقود في بحي التقنية بمديرية المنصورة، واطلقوا النيران والقنابل اليدوية على مبناها.

وذكرت المصادر ان المهاجمين اطلقوا النيران من على متن مركبة مدنية كانت تقلهم قبل ان يلوذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

واشاروا الى ان الهجوم خلف اضرارا مادية بالغة دون تسجيل أي خسائر بشرية