شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الأسماك في بحر المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021
الخليج 365 - متابعات
ارتفعت أسعار الأسماك في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مؤخرا، فيما لا يزال سعر سمك التونة "الثمد" المفصل لدى أبناء المحافظة باهضا حتى الآن.
وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها في حضرموت.. وهي كالتالي:
الثمد - سعر الكيلو 3500 ريال
الشروي - سعرالحوت 3000 ريال
الزينوب - سعرالحوت 3000 ريال
السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1500- 2000 ريال
المدية - سعرالكيلو 1800 ريال
سعراسماك البياض
الطمكري - سعر الحوت 7000 ريال
القصعر - سعر الحوت 2500 ريال