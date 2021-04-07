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أسعار الأسماك في بحر المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

أسعار الأسماك في بحر المكلا

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الأسماك في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مؤخرا، فيما لا يزال سعر سمك التونة "الثمد" المفصل لدى أبناء المحافظة باهضا حتى الآن.

 

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها في حضرموت.. وهي كالتالي:

 

 

الثمد - سعر الكيلو 3500 ريال

 

الشروي - سعرالحوت 3000 ريال

 

الزينوب - سعرالحوت 3000 ريال

 

السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1500- 2000 ريال

 

المدية - سعرالكيلو 1800 ريال

 

سعراسماك البياض

 

الطمكري - سعر الحوت 7000 ريال

 

القصعر - سعر الحوت 2500 ريال

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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