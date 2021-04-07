مقتل شاب وإصابة شقيقته جراء انفجار لغم حوثي شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب وأصيبت شقيقته جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن لغماً أرضياً من مخلفات ميليشيا الحوثي في منطقة ضبوعة بمديرية نهم انفجر أثناء مرور الشاب فرج أحمد ضيف الله خولان ( 18 عاماً) مع شقيقته (30 عاماً).



وأكدت المصادر أن الشاب أحمد فارق الحياة على الفور فيما أصيبت شقيقته بجروح، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.



وحوّلت مليشيا الحوثي عدد من عزل مديرية نهم إلى حقول للألغام، وتسببت تلك الألغام على مدى السنوات الماضية بمقتل وإصابة المئات وفق تقارير حقوقية.



والأحد، أعلن المرصد اليمني للألغام، توثيق مقتل وإصابة 51 مدنيا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي منذ مطلع العام الجاري 2021م.



وقال المرصد عبر "تويتر": "وثقنا خلال الربع الأول (يناير- فبراير- مارس) من العام الجاري، سقوط 26 قتيلا مدنيا، و25 جريحا، بينهم نساء وأطفال في عدد من المناطق الملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون وكذا الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب".

