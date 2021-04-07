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أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

 

 

- الموز = 400 ریال

 

- التفاح المحلي = 1000 ریال

 

- التفاح الخارجي = 1600 ریال

 

- البرتقال الخارجي= 1800 ريال

 

- الباذنجان = 400 ریالا

 

- الكوسة = 400 ریال

 

- البصل = 400 ریال

 

- الثوم = 1500 ريال

 

- الجزر = 1000 ریال

 

- الخیار = 800 ریال

 

- اللیمون = 1200 ریال

 

- الطماطم = 500 ریال

 

- البطاطس = 500 ریال

 

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

 

- لحوم الابل = 6000 ریال

 

- لحوم الأبقار = 4500 ریال

 

- سمك الثمد = 1800 ریال

 

- سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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