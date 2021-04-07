بتمويل كويتي.. تدشين مشروع المجمع التعليمي والصحي بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن، الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الثلاثاء، وضع حجر الأساس لمشروع مجمع المحسنة الكريمة الدكتورة ريما الصوان التعليمي والصحي، بإشراف جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت، وتنفيذ جمعية رعاية طالب العلم بحضرموت.

وخلال التدشين أشاد الوكيل المساعد التميمي، بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت بمشاريع مستدامة الأثر في الظروف التي تمر بها البلاد، مثمناً دور منظمات المجتمع المدني على جهودها وكسبها ثقة الداعمين، ومبدئاً استعداد السلطة المحلية بالتعاون مع كل الشركاء لما فيه تنمية المحافظة.

بدوره أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت الدكتور عبدالله باجهام، عن وقوف مكتب الشؤون الاجتماعية إلى جانب كل منظمات المجتمع المدني التي لها إسهامات بمشاريعها في الواقع، مثمنا دور جمعية الشيخ عبدالله النوري المشرفة على المشروع وجمعية رعاية طالب العلم المنفذة للمشروع.

من جانبه أشاد الأمين العام لجمعية رعاية طالب العلم المهندس وسيم ربيحان، بأهمية المشروع في رفد مؤسسات التعليم والصحة من خلال تنمية الشباب وتقديم خدمات صحية، مبيناً بأن هذا المشروع، يأتي ضمن شراكة ممتدة مع جمعية النوري الخيرية في عدد من المشاريع التعليمية طيلة سنوات ماضية.

الجدير بالذكر أن مشروع المجمع التعليمي والصحي، سيتكون من ثلاث مباني تشمل مركز صحي ومدرسة ودار أيتام حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل لمدة 6 شهر.