الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب تسيّر 3 قوافل غذائية دعمًا للجبهات

المنامة - ياسر ابراهيم - سيّرت الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب اليوم، ثلاث قوافل غذائية متنوعة دعماً لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطون في جبهات القتال في الكسارة، المشجح، وهيلان بصرواح شمال و غرب محافظة مأرب

وخلال تسليم القافلة، أوضح رئيس الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب، ناجي الحنيشي ان تسيير هذه القوافل تأتي في إطار تدشين المرحلة الثانية من مشروع عمليات الإسناد والدعم الشعبي للأبطال المرابطين في أطراف المحافظة.

واعتبر أن هذه القوافل الرمزية تؤكد موقف ابناء محافظة مأرب بجميع ٱطيافهم ومكوناتهم المساند للجيش الوطني والمقامة الشعبية والداعم لصمودهم والمثمن لتضحيات الابطال في مختلف جبهات القتال.

وأشار إلى أن ابناء مأرب سيقدمون المزيد من الدعم والإسناد لأبطال الجيش والمقاومة لتعزيز صمودهم في معركتهم الوطنية المقدسة دفاعا عن الوطن والثورة والجمهورية حتى تحرير اليمن و استعادة الدولة اليمنية من سيطرة مليشيات ايران.

من جهته، عبر مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة للشؤون المالية والإدارية العميد ماجد شجون عن شكره وتقديره لابناء مأرب على الدعم والإسناد الذي يعبر عن التلاحم الشعبي مع الجيش والمقاومة في معركة الخلاص من الإنقلاب الحوثي الكهنوتي.

وأشاد العميد شجون بالتفاعل الشعبي لأبناء محافظة مأرب في إسناد الجيش والمقاومة في مختلف الظروف والمراحل.

وأعرب عن شكره للهيئة الشعبية ولكل أبناء مأرب على هذه المواقف الوطنية والمشرفة ودعمهم المستمر للجيش بهذه القوافل واستمرار رفد الجبهات بالمقاتلين طوال السنوات الماضية

