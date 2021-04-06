مخرج "دار مادار": مليشيات الحوثي منعتنا من التعامل مع قنوات مؤيدة للشرعية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مخرج مسلسل "دار ما دار" دارس قائد صالح، إن توجيهات حوثية صدرت مؤخراً، قضت بمنع التعامل مع القنوات المؤيدة للحكومة الشرعية، أدت إلى توقف العمل في إنتاج الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي.



وأكد في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن التوجيهات الحوثية قضت بمنع التعامل مع القنوات ( يمن شباب - المهرية - الغد المشرق - حضرموت - بلقيس)، مهددة المخالفين بالمحاسبة.



ولفت صالح إلى أن تلك القرارات، اضطرته إلى تأجيل المشروع إلى السنة القادمة.



وتفرض مليشيا الحوثيين قيوداً على الإنتاج التلفزيوني في مناطق سيطرتها، وكان لافتاً غياب عدد كبير من الفنانين اليمنيين المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين، عن انتاج أي عمل درامي لهذا العام.



الجدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "دار ما دار" ـ وهو مسلسل اجتماعي كوميدي ـ، عُرض العام الماضي على قناة يمن شباب الفضائية، محققاً نسبة مشاهدة جيدة.

