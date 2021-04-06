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محتجون يغلقون شوارع رئيسية في عدن احتجاجاً على تردي الخدمات

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المنامة - ياسر ابراهيم - محتجون يغلقون شوارع رئيسية في عدن احتجاجاً على تردي الخدمات

عدن: يمن شباب نت

الثلاثاء, 06 أبريل, 2021 - 11:20 صباحاً

[ محتجون يقطعون شوارع في مدينة عدن ليل الاثنين 5 ابريل 2021/ وسائل التواصل ]

أغلق محتجون شوارع رئيسية في العاصمة المؤقتة عدن، الليلة الماضية، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية فيها.
 
وقالت مصادر محلية، إن عشرات المواطنين، تظاهروا في وقت متأخر من مساء الإثنين، بمدن "الشيخ عثمان"  و"المنصورة" ورددوا هتافات ضد الحكومة والمجلس الانتقالي المسيطر على المدينة، جراء تردي الخدمات وخاصة الكهرباء.
 
وأضافت المصادر أن الاحتجاجات شهدت إغلاق لعدد من الشوارع الرئيسية وإحراق للإطارات ومنع حركة السيارات.
 
وتشهد مدينة عدن منذ أيام موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية المنددة بسوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، لاسيما الكهرباء والمياه.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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