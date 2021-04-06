محتجون يغلقون شوارع رئيسية في عدن احتجاجاً على تردي الخدمات

أغلق محتجون شوارع رئيسية في العاصمة المؤقتة عدن، الليلة الماضية، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية فيها.



وقالت مصادر محلية، إن عشرات المواطنين، تظاهروا في وقت متأخر من مساء الإثنين، بمدن "الشيخ عثمان" و"المنصورة" ورددوا هتافات ضد الحكومة والمجلس الانتقالي المسيطر على المدينة، جراء تردي الخدمات وخاصة الكهرباء.



وأضافت المصادر أن الاحتجاجات شهدت إغلاق لعدد من الشوارع الرئيسية وإحراق للإطارات ومنع حركة السيارات.



وتشهد مدينة عدن منذ أيام موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية المنددة بسوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، لاسيما الكهرباء والمياه.

