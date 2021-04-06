تنظيم دورة للجان الرقابة لمنظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

عُقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ندورة تدريبية لاعضاء لجان الرقابة والتفتيش لمنظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت، التي نظمها مكتب شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية بوادي حضرموت.



وهدفت الدورة إلى إكساب 35 مشاركا ومشاركة من اعضاء لجان الرقابة والتفتيش ، معارف ومهارات عملية في كيفية إعداد خطة الرقابة والتفتيش وأسس إعداد التقرير ، ومدى توفر معايير الجودة الدولية في العمل المؤسسي لكل منظمة .

وفي اختتام الدورة أكد مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام، الى أن نجاح الأعمال واستمراريتها يتحقق من خلال المتابعة التي تستهدف تصويب الأخطاء وتحسين مستوى الأداء .

كما عقدت شبكة النماء ملتقى الجمعيات والمؤسسات الاعضاء بالشبكة تخلله استضافة مدير مكتب الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة حضرموت ابراهيم التميمي، وعرض قصص نجاح المخيمات لمؤسسة البادية للتنمية وحلقة نقاش حول دور الاعلام في عكس انشطة وبرامج منظمات المجتمع المدني وفق متطلبات المرحلة وبما يسهم في تعزيز تدخلات المنظمات الدولية المانحة بمناطق الوادي والصحراء .