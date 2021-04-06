لجنة الطوارئ بتعز تقر إجراءات لمواجهة وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة عارف جامل، إلزام المستشفيات الخاصة بفتح غرف فرز للحالات المؤكدة و المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وأكد رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة، على اهمية الاستمرار بالإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة العامة للحد من تفشي وباء كورونا ومواجهته..مشدداً على أهمية الوعي المجتمعي وثقافة المواطن بالتعامل لمواجهة الفيروس وضرورة إتباع جميع شروط السلامة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشاره الفيروس .

وأقرت اللجنة إلزام المستشفيات الخاصة بتخفيض الرسوم في الخدمات الطبية و إعادة تفعيل مركز العزل في المراكز الصحية في نطاق مديريات المدينة والبالغ عددها 5 مراكز صحية وتأهيل الكوادر الطبية وضرورة توفير 1500 اسطوانة اوكسجين لتغطية العجز القائم في المحافظة.

كما أقر الاجتماع استمرار الحملات التوعوية والتثقيفية من قبل الإعلام الرسمي بالمحافظة والتثقيف الصحي بالمديريات بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا وتكليف مركز التوعية البيئية وصندوق النظافة والتحسين بحملات الرش الضبابي وحملات تعقيم الأماكن العامة وتوجيه الأئمة والخطباء للقيام بدورهم في الوعظ والإرشاد حول مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" واتباع الاجراءات الارشادية والوقائية .