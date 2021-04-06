نائب الرئيس يعزي في وفاة وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبد الحكيم عون وكيل محافظة تعز، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته، وأدواره في تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين بتعز، منوها بكفاءة الفقيد وتفانيه في العمل الوطني والخدمي وإسهاماته البارزة في القطاع الصحي.

وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة زملائه في قيادة السلطة المحلية بتعز، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.