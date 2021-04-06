شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين يصل الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له، مساء اليوم، إلى العاصمة الكويت، في زيارة رسمية لدولة الكويت الشقيقة.



وكان في إستقباله بمطار الكويت الدولي مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، وسفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي منصور بن سفاع.

وتأتي زيارة الوزير بن مبارك، إلى الكويت، في إطار زياراته الرسمية إلى عدد من عواصم دول الخليج العربية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف السياسية إزاء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.