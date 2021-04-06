شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية واسهاماته الفاعلة في تطبيع الاوضاع بالمحافظة..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.