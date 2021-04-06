نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل اللواء شيخ امطلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى حسن وعمر شيخ امطلي وإخوانهم، عزاهم فيها في وفاة والدهم المناضل اللواء شيخ عبدالله امطلي رئيس اركان محور الغيظة الأسبق، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره النضالية والإجتماعية، وإسهاماته في الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل امطلي،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.