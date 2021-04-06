شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول قافلة أبناء إقليم عدن الغذائية إلی مدينة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلی مدينة مأرب، اليوم، قافلةُ غذائية متنوعة مقدمة من أبناء إقليم عدن عبر مؤسسة عدن الخير وذلك دعماً لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات محافظة مأرب لمواجهة مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا.



وخلال تسليم القافلة التي تقدمها عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية في إقليم عدن، أوضح قائد المثيل والدكتور نزار بامحسون أن أبناء إقليم عدن يؤكدون وقوفهم ومساندتهم لمحافظة مأرب في مواجهة مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية ودحر عدوانها الغاشم على المحافظة..مشيرين إلى أن هذه القافلة هي سادس قافلة يسيرها أبناء إقليم عدن إلى محافظة مأرب خلال العامين الماضيين..مشيدين بالانتصارات الكبيرة التي يحققها ابطال الجيش والمقاومة ورجال قبائل مأرب في صد هجمات المليشيا الانتحارية على محافظة مأرب وكسر حشودها في أطراف المحافظة.

من جانبهما رحب مدير دائرة النقل في المنطقة العسكرية الثالثة العميد أحمد الحساني ونائب ركن الإمداد العقيد خالد الفقيه بأبناء إقليم عدن المشاركين في هذه القافلة التي تجسد التلاحم بين أبناء الشعب اليمني وجيشه الوطني في مواجهة المشروع الإيراني والتصدي لأطماع طهران التوسعية في اليمن والمنطقة..مجددين شكرهما لأبناء إقليم عدن على تسيير هذه القوافل التي تعزز من صمود الأبطال المرابطين في الجبهات وتقوي عزائمهم في هذه المعركة الوطنية المصيرية دفاعا عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية .